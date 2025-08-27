Na noite desta quarta-feira (27), o Vila Nova informou oficialmente que o volante Arilson precisará de tratamento cirúrgico após lesão, com tempo estimado de recuperação que varia entre quatro e oito semanas. Com isso, o jogador só deve voltar a ficar disponível para o técnico Paulo Turra a partir de outubro.\nSegundo informações de Leonardo Mello, médico do Vila Nova, Arilson apresentou dores na região do púbis e, em exames realizados após o clássico, foi diagnosticado com hérnia inguinal. “O tratamento é cirúrgico, com procedimento relativamente simples, mas indispensável para a correção da hérnia”, diz a nota publicada pelo clube.\nLeia também\n+ Enzo Bizzotto se apresenta ao Vila Nova e vai assinar contrato até 2027\nNa temporada, Arilson entrou em campo 30 vezes com a camisa colorada e marcou um gol. A sua última exibição foi na vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, no dia 11 de agosto, quando entrou no final do 2º tempo. Não saiu do banco de reservas no triunfo por 2 a 0 sobre o Goiás, em 16 de agosto, e sequer foi relacionado na derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP, na última segunda-feira (25).