O volante Nathan Camargo, de 20 anos, está devidamente regularizado e inscrito no Goianão, e por isso já pode fazer a sua estreia com a camisa do Vila Nova. O jogador foi anunciado pelo clube no dia 9 de fevereiro, mas ainda não podia atuar por causa do regulamento do Estadual.\nSegundo o regulamento do Goianão, jogadores contratados após o início da 7ª rodada da 1ª fase não poderiam atuar pelo clube em questão. Para a fase semifinal, no entanto, as quatro melhores equipes têm o direito de inscrever até cinco novos atletas, caso estejam regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.\nNathan Camargo foi anunciado em 9 de fevereiro, um dia depois da conclusão da 8ª rodada da 1ª fase, e teve seu nome publicado no BID em 10 de fevereiro. Desde então, ele esteve treinando normalmente junto ao restante do elenco do Vila Nova, com ênfase na parte física, pois não disputou nenhum jogo na temporada até o momento.