A comissão técnica do Atlético-GO encerrou, na manhã desta quinta-feira (17), a preparação para o jogo com o São Bernardo, nesta sexta-feira (18), às 21 horas. O treinador do time atleticano, Roger Silva, relacionou 20 jogadores. Depois de cumprir suspensão na goleada (4 a 0) sobre o Criciúma, o volante Netinho é a principal novidade entre os convocados, mas deve ficar como opção, na reserva.\nOs 20 relacionados por Roger Silva são: Paulo Vitor e Paulo Henrique (goleiros), Yuri Silva, Guilherme Lopes e Warley (laterais), Junior Barreto, Adriano Martins, Tito e Natã Felipe (zagueiros), Netinho, Cristiano, Klebert, Henrique Freitas, Daniel Peixoto (volantes), Guilherme Marques e Matheusinho (meias), João Pedro, Gustavo Maia, Geovany Soares e Gustavo Coutinho (atacantes).\nTrês jogadores que têm sido utilizados regularmente - o atacante Bruno José, o meia Marrony e o volante Leandro Vilela - estão se recuperando de problemas musculares e estão fora da partida.