O volante Lucas Rodrigues e o zagueiro Lucas Ribeiro podem ser reforços importantes para o técnico Daniel Paulista na 2ª rodada da Série B, contra o Londrina. Ambos voltaram a treinar normalmente nesta semana.\nLucas Rodrigues, de 18 anos, uma das revelações do Goiás na temporada e que vinha sendo titular da equipe, se lesionou no dia 25 de fevereiro, logo aos 15 minutos de jogo contra o Gama, pela 2ª fase da Copa do Brasil.\nEle sofreu uma entorse no tornozelo direito, que o tirou de seis partidas, exatamente um mês, incluindo a decisão do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO. A tendência é que esteja disponível para o confronto contra o Londrina, na próxima quarta-feira (1º).\nCaso tenha condições de iniciar a partida, deve entrar no lugar de Filipe Machado, que ganhou a condição de titular com a lesão do companheiro, mas está suspenso após expulsão na estreia contra o América-MG.