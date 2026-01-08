O volante Willian Maranhão, de 30 anos, é um dos reforços do Vila Nova para a temporada de 2026. O jogador retorna ao Brasil após um curto período no Vietnã, onde atuou por apenas um semestre e disputou dez partidas pelo Hanoi. Maranhão está de volta ao futebol goiano - já passou pelo Atlético-GO três vezes.\n“O retorno é importante, estar voltando novamente ao Brasil. Foi uma experiência muito boa lá fora, apesar do curto período, e fico bastante feliz em poder voltar para uma grande equipe, que é o Vila Nova, com a expectativa de conquistar os objetivos do ano”, disse Willian Maranhão sobre seu retorno ao país.\nVila Nova defende sequência invicta de nove estreias no Goianão\nEm relação às características dentro do elenco, Maranhão é o único jogador com a marcação como principal atributo, mas, ainda assim, projeta uma disputa sadia por posição, especialmente com Marco Antônio, outro reforço do clube, que estava no Náutico.