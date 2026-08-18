O volante João Vieira, líder em participações em gols do Vila Nova na temporada, destacou a importância da volta por cima da equipe no clássico contra o Atlético-GO (vitória por 2 a 0 no Accioly, na última rodada da Série B), ressaltou o bom momento com a camisa colorada e comentou sobre o quanto a adaptação em Goiânia o ajudou a viver boa fase com o Tigre. O jogador deu entrevista nesta terça-feira (18), véspera do jogo contra a Ponte Preta.\n“É muito importante o meu filho estar bem, a minha esposa estar bem, a minha casa estar feliz. Isso faz com que não só eu, mas qualquer jogador tenha um desempenho muito melhor dentro de campo. Quando você está tranquilo, quando você está em paz consigo mesmo, quando você está em paz dentro da sua casa, isso faz com que as coisas evoluam e vão ficando ao natural. Então, se a minha casa está bem, se está tudo bem, eu também estou bem”, disse.