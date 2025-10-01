O volante Ronald lamentou as chances perdidas pelo Atlético-GO no empate sem gols com o Goiás, na noite desta terça-feira (30). Na avaliação do jogador atleticano, o Dragão teve oportunidades para vencer o clássico que fechou a 29ª rodada da Série B, mas não foi efetivo.\n“As melhores chances do jogo foram nossas. Tivemos duas cabeçadas (Adriano Martins e Kauan) e não conseguimos matar o jogo. Infelizmente não conseguimos. O ponto foi justo para cada lado. O Goiás teve mais posse de bola, realmente, mas em número de chances fomos nós. Poderíamos ter saído com os três pontos, temos que focar agora no próximo jogo”, comentou o volante Ronald.\nO Atlético-GO terá um desafio ainda maior no próximo domingo (5), pois recebe o xará, o Athletico-PR, embalado com sete vitórias seguidas e em grande fase no returno, se colocando como um dos favoritos ao acesso à Série A.