O volante Marcão não seguirá no Goiás em 2026, apesar de ter vínculo com o clube goiano. O jogador de 34 anos vai rescindir seu contrato com o time esmeraldino e deve se transferir para o futebol paulista na próxima temporada.\nA decisão sobre a rescisão já havia sido tomada, por isso o jogador não se apresentou no Goiás no último final de semana para o início da pré-temporada. Marcão recebeu sondagens do Botafogo-SP e do São Bernardo nas últimas semanas e deve jogar no futebol paulista no ano que vem.\nMarcão defendeu o Goiás nas duas últimas temporadas, com 77 jogos disputados entre 2024 e 2025. O volante marcou oito gols e distribuiu assistências pelo time esmeraldino.\nEle foi titular em boa parte da passagem pelo Goiás, mas perdeu espaço na reta final da última edição da Série B. Ele jogou pela última vez na 33ª rodada, na derrota de 3 a 1 para a Chapecoense, e não voltou a ser mais relacionado para nenhuma partida da equipe goiana.