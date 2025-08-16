O clássico deste sábado (16) entre Vila Nova e Goiás será especial para o volante Ralf. O jogador de 41 anos, que voltou a ser escalado como titular com a chegada do técnico Paulo Turra, vai completar 150 jogos pelo time colorado. Ele deve seguir a formação inicial do Tigre no duelo válido pela 22ª rodada da Série B.\nRalf defende o Vila Nova desde 2022 e, apesar de não viver sua melhor temporada desde que chegou ao clube goiano, segue como um dos principais líderes do elenco e é um jogador considerado “exemplar”.\nNo final do ano passado, Ralf sofreu uma grave lesão no ombro, passou por cirurgia e voltou a jogar em 2025. O volante perdeu espaço nesta temporada e, apenas com a chegada do técnico Paulo Turra, voltou a ser escalado como titular. Contra o Paysandu, na rodada passada, o jogador disputou apenas seu primeiro jogo como titular na Série B.