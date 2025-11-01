O volante Ronald, de 22 anos, quer permanecer no Atlético-GO para a próxima temporada. Emprestado ao clube pelo Grêmio, o jogador completou dois meses de Dragão nesta sexta-feira (31), atuando na vitória, de virada, sobre o Paysandu por 2 a 1. Ele chegou ao clube em agosto e, no dia 31 do mesmo mês, fez a estreia na vitória (2 a 1) sobre o Amazonas.\nO vínculo dele com o Grêmio se encerra em dezembro de 2027, mas Ronald revelou que pretende conversar para buscar o entendimento entre os dois clubes por estar se sentindo bem no futebol goiano e em Goiânia.\n"Muito feliz com a regularidade. Vou procurar terminar bem aqui a Série B, é meu pensamento fazer o melhor. O presidente (Adson Batista) já disse que quer contar comigo para o ano que vem (2026). Fico muito feliz com isso. Vamos sentar e conversar porque tenho carinho pelo Atlético-GO, abriu portas para eu jogar. Então, será a minha prioridade", ressaltou o jogador gaúcho e que tem, como projeto, se naturalizar polonês para atuar pela seleção da Polônia - Ronald é descendente de poloneses e já buscou informações como fazer isso.