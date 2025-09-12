O volante Miticov sofreu uma lesão de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito e ficará entre quatro e seis semanas fora de combate no Vila Nova. O jogador passará por um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia, mas não será opção no plantel colorado por pelo menos um mês.\nMiticov vinha sendo reserva no Vila Nova. No mais recente duelo diante do Athletic-MG, no OBA, ele entrou no lugar de Nathan Melo na volta do intervalo, mas sequer conseguiu completar a partida. O atleta sentiu dores no joelho e saiu de campo na reta final. Como o Tigre não tinha mais substituições, jogou os minutos finais com um a menos.\nLeia também\nTécnico do Vila Nova não confirma goleiro titular contra o Remo: "Não vou entregar o ouro"\nMiticov se junta a Arilson e Ralf, outros volantes machucados no Vila Nova. Neste momento, o técnico Paulo Turra conta com João Vieira, Nathan Melo, Enzo e Igor Henrique para o setor.