O volante Cristiano definiu o momento do Atlético-GO como o melhor da equipe na Série B. O time rubro-negro não perde há cinco jogos, com três vitórias e dois empates, e vai encarar o Criciúma no próximo domingo (13) com a chance de entrar, pela primeira vez, no G6 da competição.\n“Nossa equipe está no melhor momento, e no momento mais decisivo da competição", avaliou o volante atleticano, que nas últimas rodadas foi utilizado para ajudar na marcação e dar mais velocidade à saída de bola.\nCristiano é um dos atletas mais utilizados no Atlético-GO na Série B. Nas 27 rodadas, o jogador atuou 24 vezes, seja iniciando como titular ou entrando no decorrer das partidas, como na vitória apertada (2 a 1) sobre o Ceará.\nConsiderado o 12º jogador do time, Cristiano pode começar como titular na tarde deste domingo contra o Criciúma, no estádio Antônio Accioly. "Quem tem a ganhar é o Atlético-GO. Nosso time não tem nenhum tipo de vaidade", disse o jogador, cotado para entrar no lugar de Netinho, expulso no jogo passado.