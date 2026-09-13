Como esperado, a seleção feminina de vôlei conquistou o Pré-Olímpico Sul-Americano e garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles de 2028 ao derrotar a Argentina por 3 sets a 0 na tarde deste domingo (13), no Maracanãzinho. As parciais foram de 26/24, 25/19 e 25/16.\nEste foi o 16º título consecutivo do Brasil no torneio e o 24º na história. A última vez que perdeu foi em 1993. Até hoje, só brasileiras e peruanas foram campeãs continentais.\nNesta edição, a equipe foi campeã, novamente, sem perder um set sequer nas cinco partidas.\nAlém da vaga olímpica, as brasileiras comandadas por José Roberto Guimarães já haviam carimbado também um lugar no Mundial de 2027, que será disputado nos Estados Unidos e Canadá.\nA notícia que desagradou à comissão técnica foi a perda de Rosamaria. A oposta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e pode ficar em tratamento por até seis semanas.