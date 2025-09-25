O Botafogo ensaiou vencer com direito a lei do ex envolvendo Cuiabano, mas o goleiro Tiago Volpi salvou uma noite ruim dos atacantes do Grêmio, marcou de pênalti aos 44 minutos do 2º tempo e cravou o 1 a 1 em Porto Alegre. O jogo era atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.\nO resultado deixou a equipe de Mano Menezes com 29 pontos e na 11ª posição do torneio. Os cariocas, por outro lado, desperdiçaram a chance de ultrapassar o Mirassol e continuam no 5º lugar.\nOs times voltam a atuar no domingo, agora pela 25ª rodada do Brasileirão. O Grêmio recebe o Vitória a partir das 11h, enquanto o Botafogo tem clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h.\nGOLEIRO MINIMIZA LEI DO EX\nFormado no Grêmio, Cuiabano iniciou a partida contra seu ex-clube no banco de reservas. O lateral, que chegou ao clube gaúcho ainda em 2016 e acabou vendido no ano passado justamente aos cariocas, substituiu o machucado Alex Telles ainda no 1º tempo.