Ainda vivo na briga por uma vaga na Série A de 2026, o Atlético-GO enfrenta o Volta Redonda na noite desta segunda-feira (13), a partir das 19 horas, no estádio Raulino de Oliveira. Depois de perder para o Coritiba na rodada passada, o Dragão busca reabilitação imediata para tentar se aproximar da faixa do acesso (G4).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nO duelo contra o Volta Redonda, válido pela 32ª rodada da Série B, tem potencial de ser decisivo para o Atlético-GO. O clube estabeleceu a meta de seis vitórias nos últimos sete jogos para subir à elite do futebol brasileiro, e o próximo confronto será diante do penúltimo colocado da competição, que não vence há três jogos e soma 31 pontos.\nO Dragão, por sua vez, tem 45 pontos e já acabou com chances de rebaixamento à Série C. A arrancada rubro-negra de oito partidas de invencibilidade chegou ao fim na derrota por 2 a 1 para o Coritiba, fora de casa, mas o Atlético-GO ainda sonha alto e só tem olhos para o acesso.