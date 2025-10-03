Ainda em fase de oscilação na Série B, o Goiás tenta voltar a ganhar, após dois empates, neste sábado (4). No estádio Raulino de Oliveira, o time esmeraldino encara o Volta Redonda, a partir das 18h30, pela 30ª rodada da competição nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO momento do Goiás não é bom e pode ficar ainda pior se o time goiano não vencer o Volta Redonda.\nA equipe esmeraldina está em sua pior sequência de resultados e desempenho na competição. O time tem acumulado jogos seguidos sem boas atuações, e a corrida pelo acesso à Série A ganhou traços de preocupação.\nApesar do técnico Vagner Mancini defender que a campanha do Goiás é positiva pelo fato do time goiano ter 50 pontos e ocupar a faixa do acesso (G4) desde a 6ª rodada, o recorte da equipe no 2º turno preocupa.