O meia-atacante Wellington Rato está oficialmente em transição física no Goiás e pode voltar a atuar pelo clube esmeraldino durante o 2º turno da Série B. O jogador de 34 anos está em reta final de recuperação de uma cirurgia de LCA no joelho direito.\nAté sexta-feira (17) passada, Wellington Rato ainda estava descrito como atleta sob cuidados do departamento médico. Há algumas semanas, o jogador iniciou trabalhos no campo, mas sem integração com o restante do elenco.\nO Goiás atualiza informações sobre atletas lesionados antes das partidas. No sábado (18), o clube divulgou que Wellington Rato saiu do departamento médico e está sob cuidados do departamento físico, já em fase de transição. É a última fase antes do retorno do atleta aos treinos sem restrições.\nNão há ainda uma data prevista para Wellington Rato voltar a jogar, mas a expectativa é que ele retorne aos jogos no decorrer do mês de agosto durante o 2º turno da Série B.