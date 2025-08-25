O meia-atacante Wellington Rato brincou com as consequência que jogadores de futebol convivem após derrotas e vitórias. Na semana passada, depois do revés para o Vila Nova, a semana no Goiás foi conturbada, marcada por cobranças e pressão ao ponto de alguns atletas optarem por não sair de casa.\nRato foi um deles, segundo o jogador, mas isso mudou após a vitória sobre o América-MG. O meia-atacante, inclusive, foi decisivo para o triunfo. Foi dele o chute que foi desviado pelo zagueiro Rafa Barcelos e decretou a vitória do clube goiano, que retoma a liderança da Série B.\n“O que eu faço um pouco é sair para jantar com minha esposa e filho, essa semana eu não consegui. Espero sair para almoçar, mais aliviado. Quando você vence, fica tranquilo para poder passear. Quando perco eu me sinto frustrado e não saio. Faz parte do nosso trabalho”, comentou o jogador.