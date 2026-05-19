Novidade na lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o goleiro Weverton diz que vive o ápice da carreira aos 38 anos. O arqueiro vai para a sua segunda edição de Mundial, uma vez que jogou o torneio em 2022.\n"O goleiro atinge o ápice dele depois dos 30, tem a maturidade para suportar qualquer coisa. Se pegar um jovem e uma pessoa de 60 anos, eles vão tomar decisões diferentes. O mesmo acontece com o jogador de futebol. Um goleiro com 30 anos já experimentou muitas coisas boas e ruins. Ele ainda tem vigor físico, se cuida mais, se dedica e colhe os frutos. Vivo o meu melhor momento com um todo hoje: atleta, homem, pai, marido... Todas essas coisas estão no mesmo pacote", disse o jogador em entrevista coletiva.\nFamília comemora convocação de Igor Thiago, criado em Goiás, para a Copa do Mundo