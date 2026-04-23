Lamine Yamal se manifestou pela primeira vez após a lesão na coxa esquerda. O atacante espanhol lamentou o problema físico na reta final de temporada e às vésperas da Copa do Mundo, e também demonstrou apoio aos companheiros de Barcelona para os jogos que restam de La Liga.\nO QUE DISSE YAMAL APÓS A LESÃO\nA lesão me tira de campo no momento em que eu mais queria estar, dói mais do que eu posso explicar. Dói não poder lutar com os meus companheiros, não poder ajudar quando a equipe mais necessita. Mas sei que eles vão deixar a alma em cada partida.\nCorre que dá: pista do Estádio Olímpico sofre com desgaste e pede socorro\nEu vou estar aqui, mesmo que fora, apoiando, torcendo e empurrando como um a mais. Esse não é o final, é somente uma pausa. Vou voltar mais forte, com mais força que nunca, e a próxima temporada será ainda melhor.escreveu Lamine Yamal, em sua rede social.