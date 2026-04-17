O Anápolis entra em campo neste sábado (18), às 19h30, contra o Ypiranga-RS, fora de casa, no Estádio Colosso da Lagoa, pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Galo da Comarca busca os primeiros pontos na competição após duas derrotas nas duas primeiras partidas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações)\nEvaristo Piza, de 53 anos, anunciado como novo técnico do Anápolis na última quinta-feira (16) para a sequência da temporada, em substituição a Ângelo Luiz, já está com a delegação. Ele, inclusive, acompanhou a última atividade antes do jogo, mas não foi regularizado a tempo.\nCom isso, o auxiliar Caio Lucas, que comandou o time na derrota para o Gama-DF por 2 a 1 na última quarta-feira, pela Copa Centro-Oeste, será o responsável por dirigir a equipe à beira do campo.