O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Em pleno Maracanã, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, no jogo de volta da final. O resultado também foi o agregado da decisão, já que a partida de ida ficou empatada por 0 a 0.\nYuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do Corinthians. Já o único tento vascaíno foi anotado por Nuno Moreira.\nCom a vitória, o Timão chegou ao quarto título da Copa do Brasil, somando às conquistas de 1995, 2002 e 2009.\nJá o Vasco foi vice-campeão do torneio pela segunda vez - o time também perdeu a final de 2006 para o Flamengo. O Cruzmaltino tem um troféu da Copa do Brasil na galeria, vencido em 2011.\nNO SACRIFÍCIO, PROTAGONISTA PROTAGONIZAM\nDois dos grandes protagonistas do Corinthians foram os responsáveis pela vitória no jogo do título.\nYuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols que confirmaram o tetracampeonato corintiano na competição nacional. O primeiro, inclusive, foi o autor da assistência no segundo gol.