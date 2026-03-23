O zagueiro Anthony, de 20 anos e uma das revelações da base do Goiás, deve deixar o clube nesta semana. O jogador e o alviverde têm proposta do Botafogo. Como a janela extra da CBF para as transferências de atletas será fechada na próxima sexta-feira (27), a negociação deve ser concretizada em breve.O Botafogo não pagará nada pela liberação do atleta. O alvinegro oferece a divisão dos direitos econômicos sobre o jogador. O vínculo do zagueiro termina no fim deste ano com o Goiás. Anthony não tem atuado na temporada 2026.Ano passado, o jovem foi lançado no time principal no início do Campeonato Goiano, teve boas atuações e chegou à seleção brasileira sub-20, conquistando o título do Campeonato Sul-americano da categoria sob comando do técnico Ramon Menezes. Mas ele perdeu espaço no elenco principal e pouco atuou em 2025, cenário que se seguiu em 2026. (Jânio José da Silva)