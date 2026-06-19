O zagueiro Tiago Pagnussat retomou a titularidade na defesa do Vila Nova e celebrou a evolução coletiva do time sob o comando do técnico Guto Ferreira. De olho no jogo contra o Náutico, neste final de semana, o jogador afirmou que a equipe colorada vai “duelar” no confronto direto pelas primeiras posições da Série B\n“É um confronto direto. Acho que é um jogo extremamente difícil. Jogando dentro de casa aqui, temos que mostrar nossa força. A gente sabe da qualidade da equipe adversária, mas acho que fizemos uma boa preparação”, resumiu.\nTiago Pagnussat foi o capitão do Vila Nova no ano passado, mas passou por oscilações nesta temporada e acabou virando reserva, em um momento no qual a defesa titular tinha a presença constante de Pedro Romano. Desde a chegada de Guto Ferreira, ele reencontrou seu espaço entre os 11 iniciais.