O zagueiro Breno Bora, titular na defesa do Vila Nova, admitiu que não esperava uma adaptação tão rápida com a camisa colorada e destacou a importância do elenco neste processo. Além disso, o jogador afirmou que o próximo jogo diante do Ceará vai ser muito difícil.\n“Nunca passou pela minha cabeça uma adaptação dessas. Como eu falei no começo, eu vim para ajudar, mas até falei para minha família lá em Curitiba agora que eu esperava ter uma oportunidade de jogar mais para o final do campeonato. Vim com a cabeça tranquila de melhorar dia após dia e trabalhar”, comentou o zagueiro.\nBreno Bora, de 24 anos, chegou ao Vila Nova como uma aposta da diretoria após boa campanha no Paranavaí, pelo Campeonato Paranaense A2. Rapidamente, o zagueiro se firmou no time titular e atualmente faz dupla com Tiago Pagnussat.