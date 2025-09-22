O zagueiro Tito acredita que o Atlético-GO enfim conseguiu ajustar o sistema defensivo e esse fator é um dos motivos que ajudaram o clube rubro-negro a construir a atual sequência de cinco partidas de invencibilidade. O defensor, que chegou ao Dragão por empréstimo cedido pelo Maringá-PR, disputou três partidas como titular.\n“Temos de aprender a sofrer, como sempre diz o professor (Rafael) Lacerda. É importante saber se defender, saber sofrer”, destacou o jogador atleticano.\nNos três jogos que disputou pelo Atlético-GO, Tito e a defesa rubro-negra foram vazados duas vezes: um gol do Avaí na vitória atleticana de 2 a 1 e no empate por 1 a 1 com o Novorizontino. Diante do Remo, o Dragão não foi vazado.\nNa vitória (1 a 0) sobre o Remo, em Belém, Tito completou 40 atuações durante a temporada – as outras 37 partidas foram pelo Maringá-PR, entre a Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense e a Série C.