Há dez meses no Vila Nova, o zagueiro Pedro Romano falou sobre a sua passagem com a camisa colorada até aqui e analisou o jogo deste final de semana, contra a Ponte Preta. Segundo o jogador, trata-se de um confronto muito importante e difícil, apesar do momento delicado do adversário.\n“Estamos nos preparando super bem para essa partida. É uma partida super importante para o Vila Nova, para a nossa equipe, para a gente continuar mantendo os resultados importantes que viemos fazendo durante o campeonato. É um começo de campeonato, mas é um jogo muito importante para nós”, disse o defensor.\nPedro Romano alertou para os perigos de atuar no Estádio Moisés Lucarelli e deu atenção especial para o meia Élvis, maestro da Ponte Preta. Apesar da Macaca estar na zona de rebaixamento na Série B, não é um time a ser subestimado.