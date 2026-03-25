O zagueiro Anthony, de 20 anos, revelado pelo Goiás, é o novo reforço do Botafogo. O clube carioca não pagará pela operação, mas o time esmeraldino mantém 80% dos direitos econômicos do jogador, que assinará contrato de quatro anos. A transferência foi viabilizada pela janela extra da CBF para negociações entre clubes brasileiros, que se encerra nesta sexta-feira (27). O jovem não vinha tendo espaço no time profissional.\nO vínculo do zagueiro com o Goiás terminaria no fim deste ano, o que permitiria a assinatura de um pré-contrato com outro clube a partir de junho. Com o acerto com o Botafogo, o clube esmeraldino garante a maior parte dos direitos econômicos e libera o atleta de forma imediata.\nMeia do Goiás sofre lesão e deve desfalcar o time\nNo ano passado, Anthony foi promovido ao time principal no início do Goianão, teve boas atuações e chegou à Seleção Brasileira sub-20, conquistando o título do Campeonato Sul-Americano da categoria sob o comando do técnico Ramon Menezes.