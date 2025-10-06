O zagueiro do Atlético-GO, Adriano Martins, foi às redes pela primeira vez na Série B. O jogador marcou o terceiro gol, que sacramentou a goleada do Dragão por 3 a 0, sobre o Athletico-PR, no estádio Antônio Accioly, neste domingo (5).\nPara o defensor de 28 anos, o gol veio como uma espécie de redenção, após boa cabeçada em jogada de escanteio que acabou subindo muito, no clássico contra o Goiás. Ele também brincou sobre não pagar pra ver se a cabeçada de Federico Martinez iria para as redes.\n“No jogo passado, contra o Goiás, tive uma oportunidade ali em que, infelizmente, a bola subiu. Falei com a minha esposa: ‘cara, estou triste porque não fiz aquele gol’, e eu não conseguia tirar esse lance da cabeça, foi uma chance clara. Sobre a jogada, teve uma movimentação do Talisson, que eu consegui achar o passe nele e ele tocou no Jean Dias. Aí eu vi que tinha brecha pra subir e fui. No primeiro momento, achei que o Jean ia cruzar pra mim, mas o (Federico) Martínez acabou brigando ali. Ele até falou pra mim: ‘era pra você deixar o gol pra mim’. Eu falei: ‘ah, você já fez muito gol esse ano’. Eu estava fazendo o meu primeiro na competição", disse o defensor.