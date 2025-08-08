Há dois anos no Atlético-GO, o zagueiro Alix Vinícius desperta o interesse de um dos grandes times do futebol brasileiro - o Botafogo. O clube carioca abriu a negociação com a diretoria do Dragão para contratar em definitivo o jogador de 25 anos. "Temos a proposta, mas estamos focados no jogo de domingo (10)", afirmou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.\nAs tentativas feitas pelo Botafogo para ter o defensor não são de agora. Em outros momentos, também houve a pretensão.\nLeia também:\n+ Atlético-GO vive pior sequência sem vitórias na Série B\nO dirigente atleticano não confirma os valores, mas o Botafogo teria apresentado a oferta de R$ 10 milhões pelos direitos econômicos do jogador - o Atlético-GO adquiriu 50% dos direitos por R$ 3,5 milhões no final de 2023 e firmou contrato de três anos (até o final de 2026), enquanto o Fortaleza tem 25% de participação (em caso de outra negociação) e o restante pertence a investidores.