A comissão técnica do Atlético-GO ganhou uma dúvida para o clássico do próximo sábado (26), contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada da Série B. O zagueiro Adriano Martins teve uma lesão no final do treino da última terça-feira (22). O clube ainda não informou qual a lesão do jogador.\nComo ficou ausente do treino desta quarta-feira (23), o defensor não tem a presença confirmada no jogo decisivo pela Série B, em que o Dragão saiu do G6 após o fim da 29ª rodada - o rubro-negro soma 46 pontos, em 7º lugar, a um ponto do Criciúma, que tem 47 e está em 6º.\nAdriano Martins se firmou no sistema defensivo do Dragão, ao lado do paraguaio Junior Barreto, após a chegada do técnico Roger Silva, no início de julho.\nTito, o outro zagueiro que vinha atuando com regularidade, perdeu a posição e entrou durante os jogos nos quais Roger Silva usou o sistema com três zagueiros, como na estreia do treinador - vitória (1 a 0) sobre o Fortaleza.