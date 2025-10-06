Adriano Martins, de 28 anos, é um dos destaques na campanha de recuperação do Atlético-GO na Série B. Na competição, são 12 atuações do jogador. Em metade delas, seis jogos, o time não sofreu gols. Na atual sequência invicta do Dragão, de oito partidas, os últimos quatro jogos foram com a meta intacta.A melhor versão da arrancada rubro-negra na Segundona tem os pés e a cabeça de Adriano Martins. Além da precisão defensiva, o zagueiro tem força no ataque. Foi dele o terceiro gol da goleada atleticana sobre o Athletico-PR por 3 a 0, na noite do último domingo (5), no Estádio Antônio Accioly.É o primeiro gol de Adriano Martins no retorno ao Atlético-GO, após voltar de empréstimo na pior fase do clube, em julho. Além de atacar, ele foi um dos destaques do sistema defensivo contra o Furacão, na marcação sobre Kevin Viveros, Gonzalez, Luiz Fernando e Renan Peixoto.Artilheiro improvável, ele manteve uma marca atleticana nas três vitórias obtidas em jogos oficias diante do Furacão – a de um gol ser anotado por um zagueiro. Na Copa do Brasil de 2007, Roni marcou uma vez na vitória por 3 a 1 e, no 1º turno da atual temporada, em Curitiba, Alix Vinícius decidiu para o Dragão (1 a 0).Desde a primeira passagem pelo Atlético-GO, ano passado, Adriano Martins chegou a quatro gols em 67 partidas pelo clube.Na construção da jogada do gol, no segundo tempo, o contra-ataque começou com Adriano Martins na intermediária. Dono de passadas largas, o zagueiro correu até a área do Furacão para aproveitar o toque de Federico Martínez. O zagueiro só teve o trabalho de complementar o lance treinado pelo técnico Rafael Lacerda. Ele aproveitou a “brecha” na defesa adversária para aparecer livre na área, numa conclusão diferente dos outros três gols marcados pelo zagueiro na temporada 2024.Nos dois gols sobre o Goiatuba (6 a 0 e 3 a 0) e no que marcou contra o União Rondonópolis (Copa do Brasil, 3 a 1), Adriano Martins usou um ponto forte dele, o cabeceio. Na goleada sobre o Furacão, foi oportunista na jogada pelo chão. Na visão dele, serviu para se redimir da chance desperdiçada de decidir o clássico (0 a 0) com o Goiás, em que subiu sozinho para cabecear sobre a meta de Tadeu, no segundo tempo.Adriano Martins está resgatando o bom nível técnico mostrado no Estadual e em parte da Copa do Brasil de 2024, quando ele e Alix Vinícius eram chamados de “Torres Gêmeas” do Atlético-GO.Em julho, o zagueiro estava emprestado ao Juventude, mas não era aproveitado regulamente após a disputa do Campeonato Gaúcho. Teve o retorno solicitado e acertou a saída do clube de Caxias do Sul (RS).No Atlético-GO, o discreto Adriano Martins pôde reencontrar o melhor amigo dele de clube, o lateral esquerdo e capitão Guilherme Romão, autor do segundo gol diante do Athletico-PR num lance em que também se aventurou ao ataque para aproveitar o rebote do goleiro Santos.No gol de Adriano Martins, Romão corre ao lado dele para festejá-lo. Em Goiânia, as famílias deles interagem diariamente, nos jogos e em outras ocasiões. O zagueiro vai, aos poucos, familiarizando a filha Antonella, que completa um ano em novembro, com a adrenalina do futebol e o movimento da torcida.Na entrevista de domingo (5), após a vitória e o gol de Adriano Martins, a pequena Antonella estava no colo do pai.