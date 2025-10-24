O zagueiro Tito, de 25 anos, chegou ao Atlético-GO de forma discreta, veio do Maringá-PR sem alarde e assumiu o lugar de Alix Vinícius, emprestado pelo Dragão ao RB Bragantino. No próximo domingo (26), Tito completa dez partidas seguidas como titular e vai jogar em Maceió, diante do CRB-AL, no Estádio Rei Pelé. Alagoano de Messias-AL, município próximo à capital Maceió, o zagueiro atleticano deve ter torcida participar (familiares e amigos) no Rei Pelé. Será a oportunidade para fazer uma atuação convincente sob os olhares dos conterrâneos e, também, reforçar a condição de um zagueiro emergente, com potencial para evoluir na carreira e permanecer no Atlético-GO.Entre as direções do Dragão e do Maringá, há uma negociação em andamento para que Tito possa ficar no clube goiano. Valores e condições não foram revelados, ainda, mas o interesse atleticano não é segredo.“É um jogador (Tito) promissor, tem potencial, está evoluindo. Estamos tentando construir uma situação (negociação). Vamos ver, pois tudo tem de ser dentro dos limites possíveis”, explicou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. O dirigente falou que tem boa relação com os dirigentes do Maringá, vice-campeão paranaense nesta temporada.Tito e Adriano Martins se encaixaram perfeitamente na zaga atleticana. Wallace, Pedro Henrique, Heron e Renato, zagueiros do clube, praticamente não têm conseguido atuar no lugar da dupla titular. “É (Tito) um zagueiro muito bom nos duelos”, definiu o coordenador do clube, Rafael Cotta.Segundo Cotta, Tito já era monitorado pelo departamento de futebol atleticano e, após a transferência de Alix Vinícius, a negociação para o empréstimo de Tito foi encaminhada. Cotta elege como virtudes, também, o fato de Tito ter rapidez nas antecipações e no desarme aos adversários.Tito, que atuou pelo CSA-AL no início da carreira, foi um dos destaques na campanha de acesso do Maringá da Série D à Série C no ano passado - a equipe paranaense foi eliminada nos pênaltis, na semifinal da Série D, pelo Anápolis.Tito disputou a Série C de 2025, mas o Maringá não conseguiu vaga entre os oito melhores da Terceirona à semifinal.