O zagueiro Tito, de 25 anos, atuou nos 15 jogos disputados pelo Atlético-GO na atual edição da Série B. O defensor é o único do elenco atleticano que não foi substituído na competição e se prepara para a 16ª partida da Segundona, contra o Novorizontino, neste sábado (4), às 16 horas, em Novo Horizonte (SP).\nO adversário inicia a 16ª rodada na vice-liderança da Série B, com 27 pontos. Tito reencontra, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, um velho adversário — o atacante Robson, de 35 anos e que marcou 16 gols nesta temporada. Na Série B, Robson marcou oito gols e disputa a artilharia.\n"Sempre procuramos estudar, buscar nos aprofundar mais sobre os atletas (do time adversário), especialmente o Robson. Já joguei contra ele algumas vezes, quando ele estava no Coritiba. Ano passado, também, quando jogava pelo Novorizontino-SP. Estamos trabalhando, sabemos que é uma grande equipe e vamos em busca de um resultado positivo", projetou Tito, que tem 44 jogos pelo Atlético-GO, desde setembro do ano passado.