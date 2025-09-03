Na noite da próxima segunda-feira (8), o zagueiro Adriano Martins voltará a atuar pelo Atlético-GO no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte-SP, onde atuou por quatro temporadas pelo Novorizontino-SP (2020 a 2023), o próximo adversário do Dragão na Série B. Titular do Dragão, o jogador define a volta ao local como "um prazer", mas espera conquistar a vitória.\nAdriano Martins começa a viver nova fase no Dragão, agora sem o zagueiro Alix Vinícius, que acabou se transferindo para o RB Bragantino-SP. A sintonia entre os dois zagueiros se deu ano passado e na atual temporada, antes da transferência do antigo parceiro de zaga.\n"Em relação ao Alix (Vinícius), foi o cara com quem mais joguei aqui, o que mais fiz dupla (de zagueiro, no Atlético-GO). A qualidade dele dispensa comentários. É o cara (zagueiro) com o qual mais me dei bem, até pela quantidade de jogos (juntos). Você acaba se entrosando e se adaptando ao estilo dele", explicou Adriano Martins, que é uma das lideranças do Atlético-GO dentro de campo.