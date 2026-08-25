O zagueiro venezuelano Ferraresi, do Botafogo, fez o gesto do protocolo antirracismo logo após o fim da derrota da sua equipe para o Athletico-PR por 3 a 2, nesta segunda-feira (24), pela 24ª rodada do Brasileiro.\nFerraresi estava caído no gramado e levantou logo após ser confrontado por Arthur Dias e Portilla, do Athletico. Ele levantou com os dois braços em formato de "X", com os punhos fechados.\nO venezuelano falou diretamente com o árbitro André Luiz Skettino antes de sair do gramado. O juiz não repetiu o gesto e também não relatou o caso na súmula da partida.\nO técnico Rodrigo Bellão, do Botafogo, afirmou que não viu a situação e que também não falou com o jogador sobre o assunto. "Não vi, não sei do que se trata. Comigo, ele não falou nada", disse em entrevista coletiva.\nA reportagem procurou o Botafogo para um posicionamento, mas ainda não houve resposta. Esta matéria será atualizada caso haja retorno.