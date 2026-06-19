Gabriel Magalhães disse estar feliz. Sua temporada no futebol europeu foi encerrada com um pênalti perdido que definiu a Liga dos Campeões, com derrota de seu Arsenal para o Paris Saint-Germain, mas o zagueiro assegurou que a frustração da decisão ficou para trás no caminho para a Copa do Mundo.\n"Não tenho do que reclamar", afirmou o beque de 28 anos, lembrando que seu time conquistou o Campeonato Inglês. "Fiz uma temporada muito boa com o Arsenal, conseguimos o título após 22 anos. Estou muito feliz por isso. Sobre a final da Champions, só quem bate pênalti tem as consequências. Estou feliz de estar na seleção, representando o meu pais. Cabeça tranquila."\nNo momento em que falhou na cobrança derradeira, em 30 de maio, Magalhães foi consolado por Marquinhos, do PSG. Dias depois, apresentou-se ao grupo verde-amarelo e encontrou o adversário, agora seu companheiro de zaga na luta do Brasil pelo troféu da Copa do Mundo, na América do Norte.