O zagueiro Luisão chega ao Goiás após uma temporada de poucos jogos disputados pelo Santos, mas onde realizou sonho e foi companheiro do atacante Neymar. O camisa 10 voltou ao Peixe em 2025 e viveu um ano de altos e baixos, mas foi fundamental para a permanência do clube alvinegro na Série A e a conquista da vaga na Sul-Americana deste ano.\n“Todo moleque sonha, e acho que isso também vale para jogadores mais experientes, em jogar e treinar com o Neymar. Eu fiquei muito feliz quando ele fechou (com o Santos). Tivemos uma relação boa. É um cara especial, humilde, trabalhador e merece tudo que conquistou na vida”, falou Luisão sobre a relação que criou com o craque do Peixe.\nO zagueiro disputou cinco partidas com Neymar: diante do Botafogo-SP e Água Santa no Paulistão, e contra o Vasco, Cruzeiro e Vitória pela Série A. “Ele conversava comigo no dia a dia, mas principalmente nos dias de jogos. Me deu conselhos e passava experiência, isso me deixou mais tranquilo para jogar”, acrescentou Luisão.