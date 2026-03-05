O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi suspenso por 12 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) pela fala machista contra a árbitra Daiane Muniz nas quartas de final do Paulistão.\nO zagueiro foi enquadrado em dois artigos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), ambos relacionados à prática de atos discriminatórios e ofensas à honra. Os artigos em questão são 243-G e 243-F.\nA punição será cumprida apenas em torneios organizados pela Federação Paulista. Ele foi suspenso por oito partidas pelo artigo 243-G e mais quatro pelo 243-F, totalizando 12 jogos.\nO jogador também foi condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil. O jogador foi denunciado por prática de atos discriminatórios e ofensas à honra.\nAntes, o atleta foi multado pelo clube paulista e também "cortado" do jogo contra o Athletico, pelo Brasileirão. Gustavo O jogador recebeu uma multa de 50% do salário.