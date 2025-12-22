A contratação de Thiago Silva para o Porto segue uma cartilha de sonho. Mesmo aos 41 anos, o defensor ainda almeja disputar a próxima Copa do Mundo.\nDe acordo com Aldair, campeão com a seleção no tetra em 1994, o zagueiro merece a convocação. Apesar disso, não seria para a vaga de titular, que já tem Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão consolidados.\nMulher diz que foi agredida por atacante do Vila Nova, e jogador nega\nO ex-jogador também revelou que a Copa do Mundo daquele ano, disputada nos Estados Unidos, teve um gostinho muito especial. O Brasil pode repetir o feito, já que, assim como em 94, carrega um jejum de 24 anos sem a conquista, e a competição será disputada novamente na América do Norte.\nVAI JOGAR A COPA DO MUNDO?\nO cenário é incerto. Thiago Silva ainda não foi convocado nenhuma vez desde que Ancelotti chegou à seleção, mas não desistiu do sonho.