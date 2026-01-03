O zagueiro Anderson Jesus, de 30 anos, é uma das novidades do sistema defensivo do Vila Nova para a temporada de 2026. Em 2025, o defensor iniciou o ano atuando pelo CRB e, no meio da temporada, se transferiu para o Avaí. No entanto, o último ano foi de pouca sequência para o jogador, que entrou em campo apenas seis vezes, uma pelo CRB e cinco pelo Avaí, sendo titular nas quatro partidas finais da Série B.\nApesar do baixo número de jogos, Anderson classificou 2025 como um período de aprendizado e destacou a importância de contribuir com o grupo, independentemente da minutagem em campo.\nQuem o Vila Nova contratou para 2026; veja elenco completo\n“A temporada de 2025 foi de muito aprendizado para mim. Todo jogador quer jogar, mas quando isso não acontece é preciso aceitar e respeitar. Comigo, não foi diferente. Nem sempre importa como começa, mas como termina. Independentemente de jogar muito ou pouco, o mais importante é estar presente no grupo, contribuir de alguma forma e ajudar o time a se sobressair para alcançar os objetivos dentro das competições”, afirmou o zagueiro, que tem contrato com o Tigre até o fim de 2026.