O zagueiro Weverton comentou que o técnico Paulo Turra deu uma “sacudida” no elenco do Vila Nova em sua chegada e que isso ajuda a explicar o bom início do treinador à frente do Tigre. Em dois jogos, foram duas vitórias. Resultados que aproximaram a equipe colorada da faixa do acesso à Série A.\nPara Weverton, o trabalho do treinador no dia a dia pode ajudar o Vila Nova a afastar a fase de oscilação na corrida pelo acesso. Antes das duas vitórias, o Tigre perdeu duas vezes, para Coritiba e Volta Redonda.\n“O professor (Paulo Turra) tem estilo de intensidade. Nós estamos assimilando bem e podemos evoluir bastante. Não só pelo que mostramos em campo, mas ele também trabalha muito a questão mental com a gente. Deu uma sacudida na gente e podemos evoluir para pôr fim a essa questão de oscilação”, comentou Weverton.