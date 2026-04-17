O zagueiro Caio Marcelo, que assumiu recentemente a titularidade na defesa do Vila Nova, fez a sua análise a respeito das diferenças entre a Série B e os campeonatos que disputou fora do Brasil, comentou que está cada vez mais adaptado no clube colorado e projetou o próximo jogo na Série B, classificando o Operário-PR como “um time bem equilibrado”.\n“Eu me sinto preparado. Estou cada vez mais adaptado. Tenho pouco mais de um mês de clube e já estou indo para o meu sexto jogo oficial. Foram quatro jogos completos nesse período e cada vez estou me sentindo melhor, mais adaptado. Então, para mim, está sendo muito importante essa sequência e espero realizar um ótimo jogo e que a gente consiga sair com a vitória”, comentou.\nCaio Marcelo, de 28 anos, jamais havia atuado profissionalmente no Brasil. Formado nas categorias de base do Nova Iguaçu e do Vasco, ele deixou o país natal logo cedo e atuou no futebol da África do Sul, de Portugal e da Coreia do Sul, passando por três continentes diferentes, até retornar à América do Sul para defender o Vila Nova.