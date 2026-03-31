O zagueiro Tiago Pagnussat resumiu em “evolução” os primeiros dias de trabalho do técnico Guto Ferreira no comando do Vila Nova. Apesar do time colorado ter jogado duas partidas pela Copa Centro-Oeste, o clube adotou o planejamento de poupar a equipe considerada titular do torneio regional, o que permitiu dias livres de treinamento sob comando do novo treinador.\nO Vila Nova jogou com titulares pela última vez no dia 21 de março, no empate por 2 a 2 com o CRB na estreia da Série B. Guto Ferreira foi anunciado no dia seguinte.\n“Outra metodologia de trabalho. Cada treinador tem suas convicções e suas metodologias, o professor Guto (Ferreira) vem nos ajudando bastante com sua comissão. Já percebemos evolução no jogo contra o Operário-MS. Então acreditamos que vamos evoluir em alguns aspectos. Percebemos isso (evolução) também nos treinamentos. Temos muitas ferramentas dentro dos jogos e treinos para evoluir”, comentou Tiago Pagnussat sobre os primeiros dias de treinos sob o comando de Guto Ferreira.