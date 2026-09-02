Um dia depois de anunciar a contratação, o Vila Nova apresentou oficialmente o zagueiro Jonathan Costa, de 31 anos, que chegou de empréstimo do Guarani. O defensor destacou a velocidade da negociação, afirmou que chega com o objetivo de ajudar o time a subir e que é um “cara tranquilo”, mas é “da guerra” também.\n“Foi muito rápido. Recebi a ligação do meu empresário, Rodrigo. Até a minha esposa falou, ‘mas já?’. Falei ‘é, o futebol é assim, tem que vir de imediato’. Estou muito feliz, espero que a gente possa ser muito feliz aqui no Vila”, declarou.\nCom passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Jonathan Costa atuou por três temporadas no Avaí, onde chegou a fazer dupla com Tiago Pagnussat, jogador que recebeu elogios. Em 2026, fez 21 jogos, com três gols e uma assistência pelo Guarani. Apesar do bom desempenho do zagueiro, o Bugre não conseguiu se classificar na Série C.