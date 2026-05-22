O zagueiro Anderson Jesus, que conquistou a titularidade com a camisa do Vila Nova, pregou cautela para o duelo diante do América-MG no próximo domingo (24), a partir das 18h30, na Arena Independência, apesar do time mineiro estar na lanterna da Série B e ser o único clube que ainda não venceu na competição.\n“É um time que a gente já vem estudando, o nosso adversário no próximo confronto. O América-MG é uma equipe que joga muito bem, tem uma boa posse de bola. O momento deles na competição não condiz muito com o futebol que eles vêm praticando, mas acho que a gente tem que se preocupar muito mais com o nosso trabalho”, alertou.\nAnderson Jesus afirmou que, independente da situação dos adversários, o Vila Nova vem tentando manter o padrão em todos os jogos. Segundo ele, os confrontos diante de equipes mais frágeis são “os mais difíceis”, e que o objetivo é seguir com o mesmo nível de concentração em quaisquer circunstâncias.