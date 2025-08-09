O zagueiro Tiago Pagnussat revelou que conversou com o técnico Luizinho Lopes, demitido pelo Vila Nova na semana retrasada, e disse que lamentou a saída do ex-comandante por entender que isso ocorreu pelo desempenho abaixo dos atletas. O capitão colorado citou que o clube ganhou “nova energia” e está em fase de adaptação com Paulo Turra, que assumiu o comando do Tigre.\n“Eu tive oportunidade de falar com ele (Luizinho Lopes) na quinta (7). A gente sempre lamenta a saída de um profissional, seja jogador ou treinador. É triste por ser sinônimo que nós atletas não estamos fazendo um bom trabalho e dando resultado para o clube. A gente lamenta”, comentou o capitão vilanovense, que citou que o clube ganhou nova energia com a chegada de Paulo Turra.\n“Temos agora o professor Paulo Turra. Eu conhecia lá do Caxias-RS, não trabalhei com ele diretamente, mas nos trouxe uma nova energia. Estamos adaptando ao trabalho dele e queremos evoluir, melhorar e sanar nossas deficiências para fazer uma grande jogo contra o Paysandu”, salientou o defensor do Vila Nova.