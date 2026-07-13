Na tarde desta segunda-feira (13), o Vila Nova apresentou oficialmente os primeiros jogadores registrados na janela de transferências extra para a Série B. O volante Higor Meritão, que até fez a sua estreia, falou sobre o contato com o Tigre e projetou o próximo jogo. Já o zagueiro Breno Bora comentou sobre a adaptação à cidade e ao torneio.\nHigor Meritão, de 32 anos, tem diversas passagens por clubes do futebol brasileiro, como Ferroviária, Goiás e Chapecoense, onde estava por último, além de ter atuado por duas temporadas no Pumas, do México. Com a camisa do Vila Nova, ele estreou na derrota fora de casa por 1 a 0 para o Juventude, na última sexta-feira (10), pela 17ª rodada da Série B.\n“Foi uma estreia que até me pegou de surpresa ali, porque faz um tempo que eu estava sem jogar, fazia dois meses que eu não jogava. Pela parada da Série A, a gente pegou um mês de férias. E fiquei muito feliz quando o Alarcon (Pacheco, diretor de futebol) me ligou, era um desejo dele desde o ano passado e desde o ano passado a gente vem trocando mensagem juntamente com o ex-treinador, que era o Umberto (Louzer)”, disse.