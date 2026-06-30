O Atlético-GO jogará na tarde do próximo sábado (4), contra o Grêmio Novorizontino-SP, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Enquanto o Dragão busca a segunda vitória seguida na Série B diante do vice-líder, a partida será duplamente especial para o zagueiro Adriano Martins, de 29 anos e 1,92m.O jogador volta a enfrentar em Novo Horizonte (SP) o ex-clube, no qual se projetou na carreira, e se prepara para completar cem atuações pelo time atleticano. Adriano Martins está recuperando a titularidade na Série B, após uma contusão no joelho que o deixou fora do time por mais de um mês.Desde que chegou ao Dragão, em janeiro de 2024, Adriano Martins disputou 99 partidas pelo Atlético-GO. Nelas, marcou seis gols, foi campeão do Goianão de 2024 e fez dupla de zaga com alguns defensores, principalmente Alix Vinícius e Tito, atual parceiro de defesa na formação.Na primeira temporada (2024) pelo clube, Adriano Martins atuou 55 vezes de um total de 61 jogos disputados pelo Atlético-GO. Ano passado, ele foi emprestado ao Juventude, numa tentativa da diretoria atleticana de fazer caixa com o jogador disputando a Série A. Porém, foi requisitado para voltar ao clube, que se via numa fase ruim na virada do 1º para o 2º turno da Série B. O zagueiro marcou dois gols.Adriano se manteve titular em 2026, sob o comando do técnico Rafael Lacerda. Fez gol no clássico com o Goiás, no empate (1 a 1) pela fase inicial do Estadual, foi vice do Goianão e, depois, deixou o time para se tratar da contusão no joelho. Titular, volta a enfrentar o Novorizontino, no qual atuou de 2020 a 2023.O Atlético-GO terá a volta do meia Guilherme Marques, após cumprir suspensão. Ele disputa espaço no time titular com Marrony, jogador que disputou a partida em que o Dragão venceu a Ponte Preta por 2 a 0.O interino Renan Brito ainda não definiu o time titular. O elenco treina em Goiânia até quinta-feira (2), antes de viajar para São José do Rio Preto (SP), onde a delegação ficará hospedada e fará uma atividade antes da partida em Novo Horizonte (SP).