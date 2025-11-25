O zagueiro Wallace, de 31 anos, não permanecerá no Atlético-GO em 2026. Jogador experiente e com currículo enriquecido pelas atuações no exterior, Wallace acertou a saída do Dragão após ter sido contratado pelo clube em abril, depois do Campeonato Goiano.\nWallace atuou somente nove vezes na Série B - entre elas, disputou cinco partidas completas. Como teve algumas lesões e ficou inativo em muitos jogos, a diretoria atleticana avaliou que a relação custo-benefício do atleta ficou aquém da esperada.\nAlém dele, outros atletas não continuarão no clube, como Radsley, Castro, Kelvin, Dudu, Maranhão, Danielzinho e o uruguaio Luciano Cosentino.\nNas poucas vezes em que foi escalado, Wallace teve atuações elogiadas no Atlético-GO, mas a repetição das lesões impediram que tivesse regularidade. Ele chegou ao Dragão, se preparou para jogar e fez a estreia em junho, na vitória inédita (1 a 0) sobre o Athletico-PR, em Curitiba.